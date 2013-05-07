中港个股：中海集运斥近7亿美元向现代重工购5艘集装箱船，料新船造价或触底

路透上海5月7日 - 中国集装箱海运企业--中海集装箱运输股份有限公司 周二公告称，拟以6.83亿美元向韩国现代重工 订购五艘18,400标准箱(TEU)集装箱船舶。公司预计新船造价或已基本触底。

这五艘船舶将于2014年11月至2015年3月陆续交付，价款将分四个阶段支付，首先是5月20日之前，中海集运香港子公司在收到韩国银行方面发出的可转让退款保函后，即支付造价的10%，最终船舶交付时将支付造价的70%。

公告指出，目前造船价格正处于市场低谷，2月国际Clarkson新造船价值数为126.4点，环比上涨0.2点。此次上涨是该指数自2011年6月后首次上涨，并且从去年10月后，Clarkson新造船价指数持续在126点前后徘徊，预计新船造价或已基本触底，再度出现大幅下降的可能性不大。

公告称，随着新船订单的增加，新造船价格或企稳反弹。因此，目前订造新船时机较好，风险较低。