中港个股：中海集运斥近7亿美元向现代重工购5艘集装箱船，料新船造价或触底

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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路透上海5月7日 - 中国集装箱海运企业--中海集装箱运输股份有限公司 周二公告称，拟以6.83亿美元向韩国现代重工 订购五艘18,400标准箱(TEU)集装箱船舶。公司预计新船造价或已基本触底。
这五艘船舶将于2014年11月至2015年3月陆续交付，价款将分四个阶段支付，首先是5月20日之前，中海集运香港子公司在收到韩国银行方面发出的可转让退款保函后，即支付造价的10%，最终船舶交付时将支付造价的70%。
公告指出，目前造船价格正处于市场低谷，2月国际Clarkson新造船价值数为126.4点，环比上涨0.2点。此次上涨是该指数自2011年6月后首次上涨，并且从去年10月后，Clarkson新造船价指数持续在126点前后徘徊，预计新船造价或已基本触底，再度出现大幅下降的可能性不大。
公告称，随着新船订单的增加，新造船价格或企稳反弹。因此，目前订造新船时机较好，风险较低。
全球航运业近几年因供求失衡而持续低迷，中海集运2011年亏损，去年主要依赖出售集装箱一次性获利而扭亏为盈。不过公司在去年年报中坦承，今年全球集装箱航运形势难言乐观。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，