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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 09:35 BJT

中港个股：中海集运斥近7亿美元向现代重工购5艘集装箱船，料新船造价或触底

路透上海5月7日 - 中国集装箱海运企业--中海集装箱运输股份有限公司 周二公告称，拟以6.83亿美元向韩国现代重工 订购五艘18,400标准箱(TEU)集装箱船舶。公司预计新船造价或已基本触底。

这五艘船舶将于2014年11月至2015年3月陆续交付，价款将分四个阶段支付，首先是5月20日之前，中海集运香港子公司在收到韩国银行方面发出的可转让退款保函后，即支付造价的10%，最终船舶交付时将支付造价的70%。

公告指出，目前造船价格正处于市场低谷，2月国际Clarkson新造船价值数为126.4点，环比上涨0.2点。此次上涨是该指数自2011年6月后首次上涨，并且从去年10月后，Clarkson新造船价指数持续在126点前后徘徊，预计新船造价或已基本触底，再度出现大幅下降的可能性不大。

公告称，随着新船订单的增加，新造船价格或企稳反弹。因此，目前订造新船时机较好，风险较低。

全球航运业近几年因供求失衡而持续低迷，中海集运2011年亏损，去年主要依赖出售集装箱一次性获利而扭亏为盈。不过公司在去年年报中坦承，今年全球集装箱航运形势难言乐观。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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