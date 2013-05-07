金属期市：伦铜小幅下跌，上周五的大涨气势暂歇

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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上海期交所交9月期铜 下跌0.4%至每吨52,450元人民币(8,500美元)，周一曾上涨5%至涨停。
欧央行总裁德拉吉周一重申，若欧元区经济进一步恶化，该央行准备再次降息。欧央行上周将指标利率降至0.5%，因欧元区4月通胀大幅下滑，且3月失业率触及纪录高位。
调查显示，中国企业4月增长乏力，欧元区企业受到衰退拖累，甚至连美国企业增长都出现放缓，与美国就业数据呈现的强劲趋势背道而驰。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周一表示，银行在过去三个月中放宽了对美国企业的贷款标准，同时竞争加剧且贷款需求升温，说明超低利率传递至借款人的希望增强。
利用LME服务的企业表示，欧盟在2008年危机之后对金融市场制定的新规定，可能会导致LME离开已经驻守近150年的英国首都，转向香港这个LME新东家的所在地 。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 郑茵/李爽)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，