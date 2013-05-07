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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 09:44 BJT

金属期市：伦铜小幅下跌，上周五的大涨气势暂歇

上海期交所交9月期铜 下跌0.4%至每吨52,450元人民币(8,500美元)，周一曾上涨5%至涨停。

欧央行总裁德拉吉周一重申，若欧元区经济进一步恶化，该央行准备再次降息。欧央行上周将指标利率降至0.5%，因欧元区4月通胀大幅下滑，且3月失业率触及纪录高位。

调查显示，中国企业4月增长乏力，欧元区企业受到衰退拖累，甚至连美国企业增长都出现放缓，与美国就业数据呈现的强劲趋势背道而驰。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周一表示，银行在过去三个月中放宽了对美国企业的贷款标准，同时竞争加剧且贷款需求升温，说明超低利率传递至借款人的希望增强。

利用LME服务的企业表示，欧盟在2008年危机之后对金融市场制定的新规定，可能会导致LME离开已经驻守近150年的英国首都，转向香港这个LME新东家的所在地 。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 郑茵/李爽)

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