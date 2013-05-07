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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 09:37 BJT

****《港报快速浏览》--5月7日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：码头工潮告终，劳资莫白交学费--经济日报                            
 港报社评：政府严管热钱，人民币暂停飙升--信报                                
 港报社评：劳资互信破坏，工潮后果堪忧--星岛日报                              
 港报社评：“廉政门”含混过关，廉洁价值将花果飘零--明报                      
 港报社评：“四输”工潮，于港何益？--文汇报                                  
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：股神的投资建议--信报                                          
 港报财经评论：成交未配合，升市受制约--经济日报                              
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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