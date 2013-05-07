欧元区经济：欧洲央行将采取所有必要措施以挽救欧元--执委莫尔许

欧洲已公布经济指标--2017/3/29
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
欧洲央行上周四调降利率，为10个月来首见，并保留了采取进一步政策行动以支撑欧元区经济的可能性。
该次降息决议为一致通过。莫尔许为政策接近德国央行的鹰派，他表示降息之类的工具效果可能有限。
“在充满不确定性及信心匮乏的年代，应该要积聚流动性，而不是拿来作为投资之用”，莫尔许表示。“这些是标准的货币政策或许‘在推绳子’(徒劳无功)的例子”。
莫尔许敦促欧洲完成其计划好的银行联盟，他表示，除了欧洲央行明年起开始带领的单一监管机制(SSM)外，无法存活银行的单一解决机制(SRM)也是不可或缺的。
“尽管SRM需要共同的财政支持，但解决基金可能来自民间领域，像是符合SRM资格要求的金融业及银行等，”他表示。(完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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Reuters3月29日 - 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不 做进一步报导。