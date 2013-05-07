欧元区经济：欧洲央行将采取所有必要措施以挽救欧元--执委莫尔许

欧洲央行上周四调降利率，为10个月来首见，并保留了采取进一步政策行动以支撑欧元区经济的可能性。

该次降息决议为一致通过。莫尔许为政策接近德国央行的鹰派，他表示降息之类的工具效果可能有限。

“在充满不确定性及信心匮乏的年代，应该要积聚流动性，而不是拿来作为投资之用”，莫尔许表示。“这些是标准的货币政策或许‘在推绳子’(徒劳无功)的例子”。

莫尔许敦促欧洲完成其计划好的银行联盟，他表示，除了欧洲央行明年起开始带领的单一监管机制(SSM)外，无法存活银行的单一解决机制(SRM)也是不可或缺的。