美国金融：纽约州检方将起诉美银和富国银行按揭业务违规

路透纽约5月6日 - 纽约州首席检察官Eric Schneiderman周一表示，他计划起诉美国银行 和富国银行 ，指控两家银行违反有关按揭服务滥权行为的和解条款。

Schneiderman发布公告，显示检方有可能在两个月内对两家银行提起诉讼，上诉时间将早于检方发布另一份多州和解报告的时间，该报告对这两家银行而言很关键。

纽约州检方计划提起的诉讼将成为第一宗有关大型银行未能如约履行和解义务的官司。美银和富国去年同意向房屋业主总共支付250亿美元的补偿，并遵守一系列服务标准，以弥补他们在止赎中出现的违规行为。

Schneiderman表示，自去年10月以来，他的办公室发现了339起违规行为--其中富国有210起，美银有129起--反映了两家银行处理按揭条款修改申请的情况。

Schneiderman称，他将争取救济强制令和要求两家银行遵守和解条款的法令。他的声明没有显示他将寻求赔偿或收取罚金。

富国银行发言人拒绝对此置评。美国银行在声明中称，银行在认真对待有关服务问题的指控，将尽快予以解决。

美银和富国在2012年2月同意达成和解的五家银行之列。Schneiderman在记者会上拒绝透露其他三家银行是否会面临同样的诉讼，但他表示，公告对其他银行有“潜在影响”。(完) (编译 白云; 审校 王冠中)