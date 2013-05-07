美国个股：百度以3.7亿美元购PPS视频业务,打造国内最大网络视频平台

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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路透上海5月7日 - 中国最大的搜索引擎百度 周二宣布，以3.7亿美金收购PPS视频业务，并将PPS视频业务与百度旗下网络视频平台--爱奇艺进行合并。
公司新闻稿称，双方业务合并后，全平台用户规模、时长均达到行业第一，爱奇艺将成为中国最大的网络视频平台，而PPS将作为爱奇艺的子品牌继续为视频用户提供更优质的服务。
百度负责投资并购业务的企业发展部总经理汤和松强调：“规模效应、移动化是视频业务成功的非常核心的战略要素。百度收购PPS并和爱奇艺合并，使两者的用户时长和移动用户量均达到行业第一，与PPS的资源整合可以加强爱奇艺的竞争力。”
合并完成后，爱奇艺创始人、首席执行官(CEO)龚宇将出任新爱奇艺公司CEO，负责新公司的统一管理。PPS创始人张洪禹、徐伟峰任联席总裁，继续负责PPS相关业务及新公司的新业务拓展。
爱奇艺与PPS在视频行业的不同领域分别占据优势地位，同时，双方各自拥有不同类型和特征的视频用户，合并后的双方无论在PC端还是移动端的用户时长都占有绝对领先的市场份额。此次收购PPS，将帮助百度进一步巩固在视频领域的既有优势，并且从技术、客户端入口、市场占有率等方面为百度移动战略增加多重砝码。
网络视频行业基本处于“烧钱”阶段，爱奇艺仍处于亏损，分析师曾预计短期内爱奇艺扭亏无望，因内容采购成本高昂。2012年初，国内网络视频业两大巨头--优酷 和土豆决定换股合并，以应对网络视频行业越来越激烈的竞争(完) (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，