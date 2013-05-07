美国个股：百度以3.7亿美元购PPS视频业务,打造国内最大网络视频平台

路透上海5月7日 - 中国最大的搜索引擎百度 周二宣布，以3.7亿美金收购PPS视频业务，并将PPS视频业务与百度旗下网络视频平台--爱奇艺进行合并。

公司新闻稿称，双方业务合并后，全平台用户规模、时长均达到行业第一，爱奇艺将成为中国最大的网络视频平台，而PPS将作为爱奇艺的子品牌继续为视频用户提供更优质的服务。

百度负责投资并购业务的企业发展部总经理汤和松强调：“规模效应、移动化是视频业务成功的非常核心的战略要素。百度收购PPS并和爱奇艺合并，使两者的用户时长和移动用户量均达到行业第一，与PPS的资源整合可以加强爱奇艺的竞争力。”

合并完成后，爱奇艺创始人、首席执行官(CEO)龚宇将出任新爱奇艺公司CEO，负责新公司的统一管理。PPS创始人张洪禹、徐伟峰任联席总裁，继续负责PPS相关业务及新公司的新业务拓展。

爱奇艺与PPS在视频行业的不同领域分别占据优势地位，同时，双方各自拥有不同类型和特征的视频用户，合并后的双方无论在PC端还是移动端的用户时长都占有绝对领先的市场份额。此次收购PPS，将帮助百度进一步巩固在视频领域的既有优势，并且从技术、客户端入口、市场占有率等方面为百度移动战略增加多重砝码。