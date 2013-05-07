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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 10:05 BJT

台湾债市：五年公债殖利率早盘陷整理，市场待美债先行表态

路透台北5月7日 - 台湾五年期公债102/2殖利率周二早盘陷入整理，隔夜美债波动不大，令寻求指引的台债市场陷入为难，在美债明确表态前，市场倾向于当前价格区间盘整。

交易员指出，虽然资金浮滥等外部因素仍然支撑市场气氛偏多，但3月份台债大弹的余悸犹存，交易商在0.88%附近左右为难，一方面认为资金行情仍令短券殖利率承压，一方面又考量到美国经济复苏有领先意味，美债殖利率若大弹，台债也难置身事外，料当前以打带跑策略操作，奉行逢高买进、逢低卖出准则，五年券料短线将在0.87-0.89%区间来回。

交易员观察市场的最新动态：

* 隔夜美债陷入整理，台债交投依靠买卖盘力道，无明显方向。

* 上日空单量减少且借券利率走低，市场偏多气氛仍在。

* 美国标债在即，观察三年债得标利率，重新确认短率走向。

* 10年券102/6随美债弹升，流动性差或止于当前水位。

* 盘后台湾公布4月进出口数据，将观察台湾第二季基本面表现。

今日预估殖利率交易区间：

* 102/2 估在0.87%-0.89%。

本地时间10:00最新报价：

* 102/2殖利率弹0.4基点，报0.8830%。

以下为最新相关报导链接：

* 美国债市：公债收益率触及三周高位，静待本周新债标售

* 欧洲央行：总裁德拉吉称若欧元区经济进一步恶化，该央行准备继续降息

* 美国金融：美联储调查结果显示过去三个月银行放贷标准放宽，贷款需求升温

* 欧元债市：德债持稳，因美国成长押注抵销欧洲央行再度放宽政策的预期

* 意大利经济：总理莱塔称意大利能够在不增加债务的情况下刺激经济成长

* 路透调查：台湾4月出口成长增速料放缓 (完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)

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