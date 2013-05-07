台湾债市：五年公债殖利率早盘陷整理，市场待美债先行表态

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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路透台北5月7日 - 台湾五年期公债102/2殖利率周二早盘陷入整理，隔夜美债波动不大，令寻求指引的台债市场陷入为难，在美债明确表态前，市场倾向于当前价格区间盘整。
交易员指出，虽然资金浮滥等外部因素仍然支撑市场气氛偏多，但3月份台债大弹的余悸犹存，交易商在0.88%附近左右为难，一方面认为资金行情仍令短券殖利率承压，一方面又考量到美国经济复苏有领先意味，美债殖利率若大弹，台债也难置身事外，料当前以打带跑策略操作，奉行逢高买进、逢低卖出准则，五年券料短线将在0.87-0.89%区间来回。
交易员观察市场的最新动态：
* 隔夜美债陷入整理，台债交投依靠买卖盘力道，无明显方向。
* 上日空单量减少且借券利率走低，市场偏多气氛仍在。
* 美国标债在即，观察三年债得标利率，重新确认短率走向。
* 10年券102/6随美债弹升，流动性差或止于当前水位。
* 盘后台湾公布4月进出口数据，将观察台湾第二季基本面表现。
今日预估殖利率交易区间：
* 102/2 估在0.87%-0.89%。
本地时间10:00最新报价：
* 102/2殖利率弹0.4基点，报0.8830%。
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，