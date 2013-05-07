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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 10:17 BJT

台湾汇市：台币兑美元盘初趋升，出口商和外资银行小卖美元

路透台北5月7日 - 台币兑美元 周二盘初走升。中国管制外汇资金流入对人民币汇价造成的影响暂歇，台币汇价盘初多受实质需求推动，出口商和外资小卖美元，令台币盘初回升。

汇银人士表示，出口商在29.5附近卖出美元意愿并不高，各方呈观望之势，令盘初交易量较为清淡。交易员认为，短期之内29.45-29.65的价位是央行默许的区间，预料汇价短期之内将在此区间盘整。

继昨日人民币兑美元即期 终结连四日创新高走势后，今日早盘恢复些微涨势；离岸人民币即期汇价 也在昨日出现暴跌走势后今日小幅走升。

交易员观察市场最新动态：

* 中国打击外汇资金流入一事渐趋平静，人民币离/在岸市场波动不大

* 外商银行仍旧小幅汇入，上周以来汇入力道已见和缓

* 出口商抛汇意愿尚浅，但进口商近29.5买汇意愿较高

* 韩元兑美元也相当稳健，市场忌惮当局出手干预

* 央行动作并不大，维持在收盘时稳定汇价

* 开盘后1小时,台北外汇经纪公司成交0.79亿美元

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.530-29.550

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环球汇市新闻请见

环球经济新闻请见 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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