台湾汇市：台币兑美元盘初趋升，出口商和外资银行小卖美元

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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路透台北5月7日 - 台币兑美元 周二盘初走升。中国管制外汇资金流入对人民币汇价造成的影响暂歇，台币汇价盘初多受实质需求推动，出口商和外资小卖美元，令台币盘初回升。
汇银人士表示，出口商在29.5附近卖出美元意愿并不高，各方呈观望之势，令盘初交易量较为清淡。交易员认为，短期之内29.45-29.65的价位是央行默许的区间，预料汇价短期之内将在此区间盘整。
继昨日人民币兑美元即期 终结连四日创新高走势后，今日早盘恢复些微涨势；离岸人民币即期汇价 也在昨日出现暴跌走势后今日小幅走升。
交易员观察市场最新动态：
* 中国打击外汇资金流入一事渐趋平静，人民币离/在岸市场波动不大
* 外商银行仍旧小幅汇入，上周以来汇入力道已见和缓
* 出口商抛汇意愿尚浅，但进口商近29.5买汇意愿较高
* 韩元兑美元也相当稳健，市场忌惮当局出手干预
* 央行动作并不大，维持在收盘时稳定汇价
* 开盘后1小时,台北外汇经纪公司成交0.79亿美元
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.530-29.550
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环球汇市新闻请见
环球经济新闻请见 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，