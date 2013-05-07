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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 10:03 BJT

香港个股：绿城中国发行三年期25亿元人民币优先票据，息率5.625%

路透香港5月7日 - 中国房地产商--绿城中国 宣布，其发行的三年期25亿元人民币优先票据的息率定为5.625%；公司拟将所筹资金用作为现有短期债项再融资，及拨付资本开支和一般公司用途。

公司的声明称，票据为每半年付息一次，于2016年5月13日到期，并将寻求在联交所上市。

中银国际、德意志、汇丰、工银亚洲及渣打负责安排是次票据发行。

绿城中国周二早盘股价变动不大，微涨0.26%，报15.36港元。(完)

浏览绿城中国其他新闻,请点选 欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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