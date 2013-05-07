路透基点：鹰君为68亿港元贷款提供168个基点的综合收益--RLPC

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港5月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，香港开发商鹰君将为一笔约68亿港元(合8.76亿美元)三年期定期贷款提供168个基点的综合收益，这笔贷款与公司近期宣布分拆朗廷酒店计划有关。
消息人士指出，正在考虑参与这项贷款的银行包括中国、日本和东南亚的银行。
一如此前报导，花旗集团、德意志银行及汇丰负责安排这项贷款，正在邀请银行加入牵头银团行列。这三家银行亦牵头负责朗廷酒店的首次公开上市(IPO)，此IPO案金额将高达7亿美元。
朗廷酒店将是香港酒店业单一投资信托首例，根据鹰君向香港交易所公告资料，成立宗旨为持有及投资酒店，初期焦点为亚洲已完工酒店。初期持有的酒店投资为朗廷酒店、朗豪酒店、及逸东酒店。
过去三年这批酒店营收成长稳定，2010、2011、及2012年分别为12.7亿港元、14.9亿港元及17.2亿港元。
另外，鹰君的冠君产业信托计划为今年6月到期的29.54亿港元(3.81亿美元)贷款进行再融资。(完)
(编译 于春红; 审校 李婷仪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，