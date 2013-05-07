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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 10:21 BJT

路透基点：鹰君为68亿港元贷款提供168个基点的综合收益--RLPC

路透香港5月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，香港开发商鹰君将为一笔约68亿港元(合8.76亿美元)三年期定期贷款提供168个基点的综合收益，这笔贷款与公司近期宣布分拆朗廷酒店计划有关。

消息人士指出，正在考虑参与这项贷款的银行包括中国、日本和东南亚的银行。

一如此前报导，花旗集团、德意志银行及汇丰负责安排这项贷款，正在邀请银行加入牵头银团行列。这三家银行亦牵头负责朗廷酒店的首次公开上市(IPO)，此IPO案金额将高达7亿美元。

朗廷酒店将是香港酒店业单一投资信托首例，根据鹰君向香港交易所公告资料，成立宗旨为持有及投资酒店，初期焦点为亚洲已完工酒店。初期持有的酒店投资为朗廷酒店、朗豪酒店、及逸东酒店。

过去三年这批酒店营收成长稳定，2010、2011、及2012年分别为12.7亿港元、14.9亿港元及17.2亿港元。

另外，鹰君的冠君产业信托计划为今年6月到期的29.54亿港元(3.81亿美元)贷款进行再融资。(完)

(编译 于春红; 审校 李婷仪)

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