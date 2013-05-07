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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 11:23 BJT

更正-《技术分析》现货金价料回探5月1日低点每盎司1,439.74美元

(更正：内文第三段...偏空目标为“1,495美元”，因英文原文有误，应更正为“1,395美元”；本文作者为路透大宗商品与能源市场技术分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛 编译 张明钧

路透新加坡5月7日 - 现货金 料跌至5月1日低点每盎司1,439.74美元，因自4月16日低点1,321.35美元的反弹走势可能已在5月3日高点1,487.80美元触顶。

这次反弹走势形成了三浪，第三浪很大程度地向上延伸。这三浪已经全部完成，当中可以进一步拆分成编号1-5的五小浪。

第5小浪未能完成，意味着已经在第3小浪的高点附近触顶。这两个顶部被视为是双重顶的型态。一旦金价跌破每盎司1,439美元，可以确立偏空目标为1,395美元。

升破5月3日高点1,487.80美元，将会确认第5小浪将延伸至1,504美元。

参阅分析图表请点击(here)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧; 审校 程琳)

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