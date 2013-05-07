更正-《技术分析》现货金价料回探5月1日低点每盎司1,439.74美元

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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(更正：内文第三段...偏空目标为“1,495美元”，因英文原文有误，应更正为“1,395美元”；本文作者为路透大宗商品与能源市场技术分析师,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛 编译 张明钧
路透新加坡5月7日 - 现货金 料跌至5月1日低点每盎司1,439.74美元，因自4月16日低点1,321.35美元的反弹走势可能已在5月3日高点1,487.80美元触顶。
这次反弹走势形成了三浪，第三浪很大程度地向上延伸。这三浪已经全部完成，当中可以进一步拆分成编号1-5的五小浪。
第5小浪未能完成，意味着已经在第3小浪的高点附近触顶。这两个顶部被视为是双重顶的型态。一旦金价跌破每盎司1,439美元，可以确立偏空目标为1,395美元。
升破5月3日高点1,487.80美元，将会确认第5小浪将延伸至1,504美元。
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，