《香港重要政经日程》--5月8日-5月15日

澳洲股市：收在两年新高，油价上涨推高能源类股
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
==================今日重要政经消息==================
5月8日（周三）
-- 瑞声科技 公布第一季季报。
-- 先进半导体 公布第一季季报。
-- 中国动物保健品 公布第一季季报。
-- 金地商置 公布中报。
-- 香港交易所 公布第一季季报。
--09:00 中国铝业 于北京举行股东周年大会。
--09:00 南戈壁资源 于温哥华举行股东周年及特别大会。
--10:00 国泰航空 股东周年大会。
--10:00 协众国际控股 股东周年大会。
--11:00 荣晖国际 股东周年大会。
--11:15 创兴银行 股东周年大会。
--11:30 英皇钟表珠宝 股东周年大会。
--12:00 廖创兴企业 股东周年大会。
--14:00 利基控股 股东周年大会。
--14:30 世纪阳光 股东周年大会。
--15:00 大中华地产控股 股东周年大会。
--15:30 星岛 股东周年大会。
--15:30 惠记集团 股东周年大会。
--18:00 渣打集团 于伦敦举行股东周年大会。
==================近期重要政经消息==================
5月9日（周四）
-- 勇利航业 公布第一季季报。
-- 置富产业信托 公布第一季季报。
-- SBI控股 公布年报。
--09:30 新华文轩 于四川成都举行股东周年大会。
--10:00 合生元 举行股东周年大会。
--10:00 碧桂园 举行股东周年大会。
--10:00 太古股份公司A 举行股东周年大会。
--11:00 格菱控股 于江苏举行股东周年大会。
--11:30 亚洲金融 举行股东周年大会。
--11:30 港铁公司 举行股东周年大会。
--14:00 香港电讯-SS 举行股东周年大会。
--14:30 国泰君安国际 举行股东周年大会。
--14:30 金威啤酒 股东周年大会及股东特别大会。
--15:00 李氏大药厂 举行股东周年大会。
--15:30 永亨银行 举行股东周年大会。
--16:00 电讯盈科 举行股东周年大会。
--16:30 香港3月对外商品贸易量及价格统计。
5月10日（周五）
-- 香港美国商会年度中国论坛。
-- 恒生指数季度检讨。
-- 中国天瑞水泥 公布第一季季报。
-- 林麦集团 董事会决议是否派发特别股息。
-- 金沙中国 公布第一季季报。
--09:00 长城汽车 于河北保定举行股东周年大会。
--09:30 众安房产 于浙江杭州市举行股东周年大会。
--09:30 航标控股 股东周年大会。
--10:00 重庆农村商业银行 于重庆市举行股东大会。
--10:00 长盈集团(控股) 股东特别大会。
--10:30 花样年控股 股东周年大会。
--10:30 碧生源 股东周年大会。
--11:00 中青基业 股东特别大会。
--11:00 友邦保险 股东周年大会。
--11:00 越秀房产信托基金 股东周年大会。
--13:00 勤美达国际 股东周年大会和股东特别大会。
--14:00 中国平安 于深圳举行股东周年大会。
--14:00 伯明翰环球 股东周年大会。
--14:30 香港中旅 股东周年大会。
--15:00 自然美 股东周年大会。
--15:00 中国香精香料 股东周年大会。
--15:00 九兴控股 股东周年大会。
--16:30 2013年第一季本地生产总值。
5月13日（周一）
-- 卜蜂国际 公布第一季季报。
-- City e-Solutions 公布第一季季报。
--09:00 中煤能源 于北京举行股东周年大会。
--09:00 魏桥纺织 于山东举行股东周年大会。
--10:00 MMC 股东周年大会。
--10:00 财讯传媒 股东周年大会。
--10:00 西伯利亚矿业 股东特别大会。
--10:30 卓尔发展 股东周年大会。
--10:30 大昌行集团 股东周年大会。
--11:00 理文手袋 股东周年大会。
--11:00 新海能源 股东周年大会。
--11:30 理文化工 股东周年大会。
--11:30 路讯通 股东周年大会。
--12:00 理文造纸 股东周年大会。
--14:30 TOM集团 股东周年大会。
--14:30 达芙妮国际 股东周年大会。
--15:00 长和国际实业 股东特别大会。
--15:00 天誉置业 股东周年大会。
--15:00 龙翔集团 股东周年大会。
--15:30 龙记集团 股东周年大会。
5月14日（周二）
-- 金管局公布4月外汇基金境外资产。
-- 中国黄金国际 公布第一季季报。
-- 佐丹奴国际 公布第一季季报。
-- 亨亚 公布第一季季报。
-- 麦达斯控股─Ｓ 公布第一季季报。
-- 宝胜国际 公布第一季季报。
-- 高鑫零售 公布第一季季报。
-- 阳光油砂 公布第一季季报。
-- 天美(控股) 公布第一季季报。
-- 俄铝 公布第一季季报。
-- 联太工业 公布中报报。
-- 裕元工业 公布第一季季报。
--09:30 中国铁钛 股东周年大会。
--09:30 金辉集团 股东周年大会。
--10:00 SOHO中国 股东周年大会。
--10:00 天福 股东周年大会。
--10:00 布莱克万矿业 股东特别大会。
--11:00 盛洋投资 股东特别大会。
--11:30 利丰公司 股东周年大会。
--11:45 和记电讯香港 股东周年大会。
--12:00 国际精密 股东周年大会。
--14:30 和记港陆 股东周年大会。
--15:00 巨腾集团 股东周年大会。
--15:00 统一企业中国 股东周年大会及股东特别大会。
--15:00 中国中盛资源 股东周年大会。
--17:00 世纪建业 股东周年大会。
*5月15日（周三）
-- 中国新城镇 公布第一季季报。
-- 百盛集团 公布第一季季报。
-- 非凡中国 公布第一季季报。
--09:00 兖州煤业 于山东省邹城举行H股股东周年大会。
--09:00 高鑫零售 股东周年大会。
--09:30 自动系统 股东周年大会以及股东特别大会。
--09:30 中国东方集团 股东周年大会以及股东特别大会。
--09:30 中国光大控股 股东周年大会。
--10:00 世纪金花 股东周年大会。
--10:00 深圳高速公路股份 于深圳举行股东周年大会。
--10:00 长寿花食品 股东周年大会。
--10:00 中国动向 股东周年大会。
--10:30 味千中国 股东周年大会。
--10:30 金地商置 股东特别大会。
--10:30 中国玻璃 股东周年大会。
--11:00 越秀房产信托基金 股东周年大会。
--11:00 中国奥园 股东周年大会。
--11:00 中国海淀 股东周年大会。
--11:00 中国源畅 股东特别大会。
--11:00 保利置业集团 股东周年大会。
--11:00 富豪产业信托 股东周年大会。
--11:00 顺诚 股东周年大会。
--11:00 利海资源 股东周年大会。
--11:00 亨得利 股东周年大会。
--12:00 希慎兴业 股东周年大会。
--14:00 北青传媒 于北京举行股东周年大会。
--15:00 现代传播 股东周年大会。
--15:00 开源控股 股东周年大会。
--15:30 腾讯 股东周年大会。
--16:00 永泰地产 股东周年大会。
--20:00 腾讯 首季季报后电话会议。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 李珊珊)
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
路透东京4月11日 - 日本公债价格周二小涨，因围绕朝鲜(北韩)和叙利亚的地缘政治紧张形势加剧，加上法国总统大选不确定再起，促使资金涌入避险的债券。 日本10年期公债收益率(殖利率) 降至0.040%，为1月中以来最低水准，较上日收盘跌0.5个基点。 20年期公债收益率 跌1个基点至0.610%，为1月底以来最低；五年期公债收益率 跌0.5个基点至负0.160%，追平今年以来低位。 随着美国一海军打击群前往朝鲜半岛附近的西太平洋海域以展示军力，地缘政治担忧加剧，导致全球债券收益率下跌。之前美国对叙利亚一个空军基地发动了导弹袭击。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。 在法国，民调显示左翼阵线候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)支持率大涨，令该国大选形势更加复杂，这导致法国公债和可比德债的收益率之差扩大。 指标10年期日本公债期货
路透台北4月11日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超4.47亿台币 ，连四个交易日卖超共计64.31亿台币；上交易日修正后为卖超11.71亿台币。 三大法人今日合计卖超20.14亿台币，上交易日修正后为卖超8.27亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/11 -4.47 -20.14 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +50.33 +52.13 2017 3月 +703.58r +630.09r