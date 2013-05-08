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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 10:48 BJT

《香港重要政经日程》--5月8日-5月15日

==================今日重要政经消息==================

5月8日（周三）

-- 瑞声科技 公布第一季季报。

-- 先进半导体 公布第一季季报。

-- 中国动物保健品 公布第一季季报。

-- 金地商置 公布中报。

-- 香港交易所 公布第一季季报。

--09:00 中国铝业 于北京举行股东周年大会。

--09:00 南戈壁资源 于温哥华举行股东周年及特别大会。

--10:00 国泰航空 股东周年大会。

--10:00 协众国际控股 股东周年大会。

--11:00 荣晖国际 股东周年大会。

--11:15 创兴银行 股东周年大会。

--11:30 英皇钟表珠宝 股东周年大会。

--12:00 廖创兴企业 股东周年大会。

--14:00 利基控股 股东周年大会。

--14:30 世纪阳光 股东周年大会。

--15:00 大中华地产控股 股东周年大会。

--15:30 星岛 股东周年大会。

--15:30 惠记集团 股东周年大会。

--18:00 渣打集团 于伦敦举行股东周年大会。

==================近期重要政经消息==================

5月9日（周四）

-- 勇利航业 公布第一季季报。

-- 置富产业信托 公布第一季季报。

-- SBI控股 公布年报。

--09:30 新华文轩 于四川成都举行股东周年大会。

--10:00 合生元 举行股东周年大会。

--10:00 碧桂园 举行股东周年大会。

--10:00 太古股份公司A 举行股东周年大会。

--11:00 格菱控股 于江苏举行股东周年大会。

--11:30 亚洲金融 举行股东周年大会。

--11:30 港铁公司 举行股东周年大会。

--14:00 香港电讯-SS 举行股东周年大会。

--14:30 国泰君安国际 举行股东周年大会。

--14:30 金威啤酒 股东周年大会及股东特别大会。

--15:00 李氏大药厂 举行股东周年大会。

--15:30 永亨银行 举行股东周年大会。

--16:00 电讯盈科 举行股东周年大会。

--16:30 香港3月对外商品贸易量及价格统计。

5月10日（周五）

-- 香港美国商会年度中国论坛。

-- 恒生指数季度检讨。

-- 中国天瑞水泥 公布第一季季报。

-- 林麦集团 董事会决议是否派发特别股息。

-- 金沙中国 公布第一季季报。

--09:00 长城汽车 于河北保定举行股东周年大会。

--09:30 众安房产 于浙江杭州市举行股东周年大会。

--09:30 航标控股 股东周年大会。

--10:00 重庆农村商业银行 于重庆市举行股东大会。

--10:00 长盈集团(控股) 股东特别大会。

--10:30 花样年控股 股东周年大会。

--10:30 碧生源 股东周年大会。

--11:00 中青基业 股东特别大会。

--11:00 友邦保险 股东周年大会。

--11:00 越秀房产信托基金 股东周年大会。

--13:00 勤美达国际 股东周年大会和股东特别大会。

--14:00 中国平安 于深圳举行股东周年大会。

--14:00 伯明翰环球 股东周年大会。

--14:30 香港中旅 股东周年大会。

--15:00 自然美 股东周年大会。

--15:00 中国香精香料 股东周年大会。

--15:00 九兴控股 股东周年大会。

--16:30 2013年第一季本地生产总值。

5月13日（周一）

-- 卜蜂国际 公布第一季季报。

-- City e-Solutions 公布第一季季报。

--09:00 中煤能源 于北京举行股东周年大会。

--09:00 魏桥纺织 于山东举行股东周年大会。

--10:00 MMC 股东周年大会。

--10:00 财讯传媒 股东周年大会。

--10:00 西伯利亚矿业 股东特别大会。

--10:30 卓尔发展 股东周年大会。

--10:30 大昌行集团 股东周年大会。

--11:00 理文手袋 股东周年大会。

--11:00 新海能源 股东周年大会。

--11:30 理文化工 股东周年大会。

--11:30 路讯通 股东周年大会。

--12:00 理文造纸 股东周年大会。

--14:30 TOM集团 股东周年大会。

--14:30 达芙妮国际 股东周年大会。

--15:00 长和国际实业 股东特别大会。

--15:00 天誉置业 股东周年大会。

--15:00 龙翔集团 股东周年大会。

--15:30 龙记集团 股东周年大会。

5月14日（周二）

-- 金管局公布4月外汇基金境外资产。

-- 中国黄金国际 公布第一季季报。

-- 佐丹奴国际 公布第一季季报。

-- 亨亚 公布第一季季报。

-- 麦达斯控股─Ｓ 公布第一季季报。

-- 宝胜国际 公布第一季季报。

-- 高鑫零售 公布第一季季报。

-- 阳光油砂 公布第一季季报。

-- 天美(控股) 公布第一季季报。

-- 俄铝 公布第一季季报。

-- 联太工业 公布中报报。

-- 裕元工业 公布第一季季报。

--09:30 中国铁钛 股东周年大会。

--09:30 金辉集团 股东周年大会。

--10:00 SOHO中国 股东周年大会。

--10:00 天福 股东周年大会。

--10:00 布莱克万矿业 股东特别大会。

--11:00 盛洋投资 股东特别大会。

--11:30 利丰公司 股东周年大会。

--11:45 和记电讯香港 股东周年大会。

--12:00 国际精密 股东周年大会。

--14:30 和记港陆 股东周年大会。

--15:00 巨腾集团 股东周年大会。

--15:00 统一企业中国 股东周年大会及股东特别大会。

--15:00 中国中盛资源 股东周年大会。

--17:00 世纪建业 股东周年大会。

*5月15日（周三）

-- 中国新城镇 公布第一季季报。

-- 百盛集团 公布第一季季报。

-- 非凡中国 公布第一季季报。

--09:00 兖州煤业 于山东省邹城举行H股股东周年大会。

--09:00 高鑫零售 股东周年大会。

--09:30 自动系统 股东周年大会以及股东特别大会。

--09:30 中国东方集团 股东周年大会以及股东特别大会。

--09:30 中国光大控股 股东周年大会。

--10:00 世纪金花 股东周年大会。

--10:00 深圳高速公路股份 于深圳举行股东周年大会。

--10:00 长寿花食品 股东周年大会。

--10:00 中国动向 股东周年大会。

--10:30 味千中国 股东周年大会。

--10:30 金地商置 股东特别大会。

--10:30 中国玻璃 股东周年大会。

--11:00 越秀房产信托基金 股东周年大会。

--11:00 中国奥园 股东周年大会。

--11:00 中国海淀 股东周年大会。

--11:00 中国源畅 股东特别大会。

--11:00 保利置业集团 股东周年大会。

--11:00 富豪产业信托 股东周年大会。

--11:00 顺诚 股东周年大会。

--11:00 利海资源 股东周年大会。

--11:00 亨得利 股东周年大会。

--12:00 希慎兴业 股东周年大会。

--14:00 北青传媒 于北京举行股东周年大会。

--15:00 现代传播 股东周年大会。

--15:00 开源控股 股东周年大会。

--15:30 腾讯 股东周年大会。

--16:00 永泰地产 股东周年大会。

--20:00 腾讯 首季季报后电话会议。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 李珊珊)
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