版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 10:41 BJT

澳新汇市：澳元兑美元接近两个月低点，澳央行稍后将公布利率决定

澳洲央行在0430GMT公布利率决议之前，澳元走势看似脆弱。多数分析师预计澳洲央行不会降息，但金融市场走势暗示，央行将利率下调25个基点至纪录低位2.75%的机率是50%。

如果央行降息，澳元兑美元可能一路下滑至3月4日趋势低点1.0116美元。若央行不降息，该货币对或将在空头回补带动下升向1.0323。

澳洲统计局周二公布，澳洲经季节调整后3月商品/服务贸易收支为顺差3.07亿澳元，路透调查预估为收支平衡。

新西兰元兑美元 从盘初的0.8510美元微跌至0.8500，但距离上个月所及20个月高点0.8676不算太远。

新西兰元兑美元支撑位为隔夜低点0.08486，0.8550为短线阻力位。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪/王翔琼; 审校 白云/于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐