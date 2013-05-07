美国个股：摩根大通三大股东尚未对执行长迪蒙的角色做出决定-华尔街日报

路透5月6日 - 华尔街日报指出，关于摩根大通 执行长兼董事长迪蒙是否该继续保有两个职位的表决案，公司尚未说服三大股东给予支持。

鉴于“伦敦鲸”事件的交易亏损，部份投资人正在推动将迪蒙角色分拆出来，并寻求加强监督管理。不具约束力的表决建议投票将在5月21日进行。

华尔街日报导引述亲近这些公司的人士的说法，尚未被说服的三大股东为贝莱德(BlackRock) 、先锋集团(Vanguard Group)以及富达投资，这三家公司合计持有12%的摩根大通股权。

摩根大通前10大股东中，有两家向路透表示他们将考虑支持分拆迪蒙双重职位的提案。