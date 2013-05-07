美国个股：摩根大通三大股东尚未对执行长迪蒙的角色做出决定-华尔街日报

标题新闻：英国首相特雷莎梅称两年内完成磋商退欧条款时间上“很紧张”
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路透5月6日 - 华尔街日报指出，关于摩根大通 执行长兼董事长迪蒙是否该继续保有两个职位的表决案，公司尚未说服三大股东给予支持。
鉴于“伦敦鲸”事件的交易亏损，部份投资人正在推动将迪蒙角色分拆出来，并寻求加强监督管理。不具约束力的表决建议投票将在5月21日进行。
华尔街日报导引述亲近这些公司的人士的说法，尚未被说服的三大股东为贝莱德(BlackRock) 、先锋集团(Vanguard Group)以及富达投资，这三家公司合计持有12%的摩根大通股权。
摩根大通前10大股东中，有两家向路透表示他们将考虑支持分拆迪蒙双重职位的提案。
由于目前为非美国上班时间，无法立即取得上述三大股东及摩根大通的评论。摩根大通董事会已经表示反对股东的提案，并称该公司在处理交易损失上显示当前治理架构运行良好。(完)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月) +0.3 (1月) 实质所得(%)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f