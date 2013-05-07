版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 11:08 BJT

《全球市场》亚股走势受到抑制，但日股受美国复苏憧憬带动大涨

其它经济指标则较为低迷，周一公布的采购经理人指数显示经济衰退给欧元区企业造成拖累，中国企业成长也乏力。上周五公布的报告也显示，4月美国企业成长放缓。

大宗商品涨跌不一。

现货金 回落0.3%至每盎司1,465.36美元，因资金持续流出全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 。该基金黄金持仓量触及2009年8月来最低。

美国原油期货 下跌0.5%至每桶95.704美元，布兰特原油 回落0.4%至105.09美元。

伦铜 升1%，报每吨7,342美元。(完) (编译 隋芬/李春喜/王翔琼/王冠中/梁睿雪; 审校 徐文焰/张若琪/许娜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐