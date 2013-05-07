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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 10:56 BJT

香港热股：裕元集团早盘急挫逾一成，料首季业绩大幅倒退

路透香港5月7日 - 台资鞋履代工商--裕元工业（集团）有限公司 周二早盘股价最多急挫逾一成，公司此前发出盈警料今年首季业绩将按年大幅倒退。

裕元集团早盘低开5%后，早盘股价持续走低，香港时间10:44跌10.54%至24.2元的盘中低点。

该公司表示，受制造成本上涨影响、制造业务之产能迁移及调度影响了营运效益，以及去年的纯利中有一大部份来自非经常性及一次性项目，因此预期今年1-3月的首季度业绩将按年大幅倒退。

不过，裕元集团表示，董事会将会采取不同产能优化措施，并尝试各种方法应 付上涨成本，务求使其业务有所改善。

裕元集团将其年结日由9月底更改为12月底，因此没有去年同季的可比较数字。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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