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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 10:55 BJT

《汇市简讯》澳洲央行利率决议公布在即，将影响澳元/美元走势

0237GMT

* 澳洲央行将在0430GMT宣布利率决议

* 市场反映出澳洲央行降息25个基点至2.75%的几率为50%

* 受访分析师中的绝大多数都预计澳洲央行此次会议将按兵不动

* 据闻海外基金卖出澳元，以应对澳洲央行可能的意外举措

* 如果澳洲央行降息25个基点，澳元兑美元料将跌向1.0115附近的支撑位

* 如果澳洲央行按兵不动，澳元兑美元则可能在空头回补推动下升向1.0300/20

* 如果澳洲央行维持利率不变并且声明立场也相当温和，则澳元兑美元的涨势恐将短暂

(编译 高琦 审校 郑茵)

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