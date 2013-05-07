白宫称高度怀疑叙反对派使用化学武器的意见

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月6日 - 白宫发言人Jay Carney周一称，白宫对叙利亚反对派使用了化学武器的意见持“高度怀疑”态度；此前联合国调查员Carla Del Ponte评论称，叙利亚反对派使用了沙林毒气。

Carney称，联合国叙利亚问题独立调查委员会发布声明，撇清与Carla Del Ponte所发表评论的关系。Carla Del Ponte是该委员会的一名调查员。她周日表示，人权调查人员从叙利亚内战伤者和医疗人员方面收集到的证据表明，叙利亚反对派使用了沙林毒气。

“我们觉得，如果化学武器确实在叙利亚被使用--有证据显示是这样的--那么阿萨德政府需要负责的可能性很大，”Carney在白宫记者会上对记者表示。（完）