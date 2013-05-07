白宫称高度怀疑叙反对派使用化学武器的意见

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月6日 - 白宫发言人Jay Carney周一称，白宫对叙利亚反对派使用了化学武器的意见持“高度怀疑”态度；此前联合国调查员Carla Del Ponte评论称，叙利亚反对派使用了沙林毒气。
Carney称，联合国叙利亚问题独立调查委员会发布声明，撇清与Carla Del Ponte所发表评论的关系。Carla Del Ponte是该委员会的一名调查员。她周日表示，人权调查人员从叙利亚内战伤者和医疗人员方面收集到的证据表明，叙利亚反对派使用了沙林毒气。
“我们觉得，如果化学武器确实在叙利亚被使用--有证据显示是这样的--那么阿萨德政府需要负责的可能性很大，”Carney在白宫记者会上对记者表示。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，