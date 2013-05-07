台湾债市：RP利率贴在低位，5月缴税季料影响有限

路透台北5月7日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)成交利率周二仍贴近低位。货币市场资金仍旧泛滥，附买回利率仍在低位，变化不大。

一位证券商交易员表示，由于整体货市的资金相当宽裕已持续一段时间，目前虽进入5月提存期的缴税旺季，但对月底的资金情势大多先以持平看待，目前的RP利率低位将先持续一段时间，待下半月以后是否调整再行观察。

但也另外有证券商交易员认为，不论是银行、投信或者是寿险投入公债/公司债附买回市场的资金都相当的多，预估利率较高的公司债附买回利率将可望走跌。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，同上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.75-0.77%。

大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.60%附近；一个月公司债RP利率交投区间则在0.68%-0.7%左右。