《路透峰会》H7N9禽流感病毒尚不会导致大流行--美官员

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约5月6日 - 美国疾病控制与预防中心(CDC)主任弗里登(Thomas Frieden)表示，H7N9禽流感病毒不会以现有形式引发流行病，但他也表示，不能保证该病毒未来不出现变异，并引发严重的流感大流行。
弗里登在纽约举行的路透健康峰会上接受独家采访时表示，已经有超过2,000人与H7N9禽流感病毒感染者有过接触，但只有少数人患病。
实际上，其余所有人都与家禽有过直接接触。与家禽接触被认为是感染该病毒的原因。
弗里登表示：“该病毒不会引发流感大流行，因为它不在人际间传播。但只要出现一点变异，就可能导致人际间传播。”
“我无法肯定地说这是否会在明天发生、10年内发生，还是永远都不会出现。”
H7N9禽流感病毒迄今已造成至少127人患病，27人死亡。根据CDC的最新估计，该流感会造成大约20%的感染者死亡。
美国一直在与中国卫生官员密切合作，并在近期分发检测H7N9病毒的工具。该病毒以前从未在人类身上发现。
弗里登表示，美国疾控中心正在研制针对该流感的疫苗，临床试验可能在夏天启动。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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