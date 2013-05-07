澳洲经济：3月对中国出口跳升至纪录高位，可望提振国内成长

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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路透悉尼5月7日 - 澳洲3月对中国出口跳升至纪录高位，因矿商铁矿石出货增加，显示中国这个亚洲大国需求强韧，且对澳洲国内经济成长也是一大利多。
这股出口力道可能会降低澳洲央行降息的可能性。央行将在0430GMT公布利率决定。
澳洲统计局数据显示，3月未经季节调整之对中国出口总计达74亿澳元(76亿美元)，较2月成长17%，上年同期至少有23%。
铁矿石出口量增幅多达36%，是3月出口增加的主因。
出口升温帮助澳洲3月贸易收支重返顺差，达3.07亿澳元，终结连续14个月的贸易逆差，而且数据远高于市场预期。
更让人意外的是，第一季经季节调整后的贸易逆差收窄至仅有3.06亿澳元，上年第四季逆差53亿澳元。
这显示净出口可能明显提振澳洲第一季GDP成长，也许可贡献达0.5个百分比，甚至更多。
此外，第一季实质零售销售强劲成长，GDP可能扩张整整一个百分点或者更多。(完)
(编译 李婷仪 审校 孙茉莉)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，