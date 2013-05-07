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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 11:27 BJT

澳洲经济：3月对中国出口跳升至纪录高位，可望提振国内成长

路透悉尼5月7日 - 澳洲3月对中国出口跳升至纪录高位，因矿商铁矿石出货增加，显示中国这个亚洲大国需求强韧，且对澳洲国内经济成长也是一大利多。

这股出口力道可能会降低澳洲央行降息的可能性。央行将在0430GMT公布利率决定。

澳洲统计局数据显示，3月未经季节调整之对中国出口总计达74亿澳元(76亿美元)，较2月成长17%，上年同期至少有23%。

铁矿石出口量增幅多达36%，是3月出口增加的主因。

出口升温帮助澳洲3月贸易收支重返顺差，达3.07亿澳元，终结连续14个月的贸易逆差，而且数据远高于市场预期。

更让人意外的是，第一季经季节调整后的贸易逆差收窄至仅有3.06亿澳元，上年第四季逆差53亿澳元。

这显示净出口可能明显提振澳洲第一季GDP成长，也许可贡献达0.5个百分比，甚至更多。

此外，第一季实质零售销售强劲成长，GDP可能扩张整整一个百分点或者更多。(完)

(编译 李婷仪 审校 孙茉莉)

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