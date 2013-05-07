中国债市：资金稍宽利率互换小幅下行，外围降息预计难改中国政策稳态

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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路透上海5月7日 - 中国银行间市场周二资金面相对宽松，人民币利率互换(IRS) 市场成交略降，跌幅约2-3个基点(bp)。继欧洲央行后，澳洲央行今日稍早也宣布降息，不过境内机构多认为，在现有形势下稳定或仍是中国货币政策首选，IRS一时料难脱震荡。
澳洲央行周二调降指标利率0.25个百分点，至纪录低点2.75%，这是澳洲央行12月以来首次降息，令许多分析师大感意外，他们原本预期澳洲央行将再按兵不动一段时间。 而上周四欧洲央行(ECB)将指标利率下调25个基点至纪录低点0.50%。
上海一银行交易员称，今日IRS略有下行，五年降幅约2bp，一年约3bp。他并指出，就中国目前的经济形势而言，政策方面应该无法追随其他国家的降息等行为。
“(中国)货币政策就是微调啊，现在没法大动。”该交易员指出。
银行间市场周二资金供大于求，推动隔夜回购加权利率 下行逾40个bp。交易人士指出，今日央行公开市场正回购规模创春节后新高，但受惠于到期资金可观，所以抽水效应完全无碍流动性宽裕态势。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年 --------------------------------------------------------------------------------------- 周二 3.2075/3.3100 3.2060/3.2880 3.2940/3.3720 3.4030/3.4900 3.4050/3.7075 周一 3.2125/3.3108 3.2043/3.2900 3.3000/3.3857 3.4171/3.5086 3.4320/3.7000 --------------------------------------------------------------------------------------- 变动 -0.0050/-0.0008 +0.0017/-0.0020 -0.0060/-0.0137 -0.0141/-0.0186 -0.0270/+0.0075
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年4月人民币IRS成交的名义本金总额为2,385.99亿元人民币，较3月的2,697.69亿元降逾一成。(完) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，