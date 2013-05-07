中国债市：资金稍宽利率互换小幅下行，外围降息预计难改中国政策稳态

路透上海5月7日 - 中国银行间市场周二资金面相对宽松，人民币利率互换(IRS) 市场成交略降，跌幅约2-3个基点(bp)。继欧洲央行后，澳洲央行今日稍早也宣布降息，不过境内机构多认为，在现有形势下稳定或仍是中国货币政策首选，IRS一时料难脱震荡。

澳洲央行周二调降指标利率0.25个百分点，至纪录低点2.75%，这是澳洲央行12月以来首次降息，令许多分析师大感意外，他们原本预期澳洲央行将再按兵不动一段时间。 而上周四欧洲央行(ECB)将指标利率下调25个基点至纪录低点0.50%。

上海一银行交易员称，今日IRS略有下行，五年降幅约2bp，一年约3bp。他并指出，就中国目前的经济形势而言，政策方面应该无法追随其他国家的降息等行为。

“(中国)货币政策就是微调啊，现在没法大动。”该交易员指出。

银行间市场周二资金供大于求，推动隔夜回购加权利率 下行逾40个bp。交易人士指出，今日央行公开市场正回购规模创春节后新高，但受惠于到期资金可观，所以抽水效应完全无碍流动性宽裕态势。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 --------------------------------------------------------------------------------------- 周二 3.2075/3.3100 3.2060/3.2880 3.2940/3.3720 3.4030/3.4900 3.4050/3.7075 周一 3.2125/3.3108 3.2043/3.2900 3.3000/3.3857 3.4171/3.5086 3.4320/3.7000 --------------------------------------------------------------------------------------- 变动 -0.0050/-0.0008 +0.0017/-0.0020 -0.0060/-0.0137 -0.0141/-0.0186 -0.0270/+0.0075

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。