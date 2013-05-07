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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 11:26 BJT

《汇市简讯》美元/韩元下看2月低点，债市多头等待央行利率决定

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* 4月外资的韩国债券持有量连续第三个月上升

* 随着朝鲜(北韩)相关风险下降，美元兑韩元下看1,080下方的2月低点

* 1月至4月高位的涨势已回吐近三分之二

* 资金持续从韩国股市转入债市

* 4月央行会议记录公布后，对韩国央行降息的预期升温

* 外资在韩国股市和债市买卖超图表：(link.reuters.com/hyz56t) (完)

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