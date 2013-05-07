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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 11:27 BJT

中国疫情：大陆共确诊H7N9禽流感病例129例，其中死亡31人

路透北京5月7日 - 新华社援引国家卫生计生委6日通报，1日16时至6日16时，全国内地报告新增人感染H7N9禽流感病例两例，均来自福建。

通报称，目前病例处于散发状态，尚未发现人传人的证据。

以下为中国内地今年目前为止报告的已确诊禽流感病例分布情况:

总病例 其中死亡数

上海 33 13

江苏 27 8*

浙江 46 7*

安徽 4 2*

北京 1 0

河南 4 0

山东 2* 0

湖南 2 0

福建 5* 0

江西 5 1*

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总计 129* 31*

注：*代表有更新。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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