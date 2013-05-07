更新版 1-新债招标：中国国开行SHIBOR增发浮息债利差基本符合预期，风险收益比尚好

* 首次增发Shibor基准浮息债，利差基本符合此前预测均值

* 相比固息债，Shibor基准浮息债风险收益比会更好一些

* 部分机构青睐，新债需求尚可 (新增交易员评论及更多细节)

路透北京5月7日 - 中国国家开发银行 周二首次增发Shibor基准的四期浮息债，利差基本符合此前预测均值，亦明显低于二级市场估值。市场人士表示，相比固息债，Shibor基准浮息债风险收益比会更好一些，获得部分机构的青睐，加之单期增发量不大，故显需求尚可。

业内人士稍早透露，国开行上午招标增发的一年、三年、五年和七年期Shibor基准浮息债，中标利差分别是-60.06个基点(bp)、-11.60bp、3.48bp和15.93bp，相应投标倍数3.17倍、1.86倍、2.27倍和2.73倍。

“结果说明（新债）需求还不错，这种债风险小，收益也还行，有人还是喜欢。”北京一国有银行交易员称，“不过需求也就那么些，发行量不大，结果也就比预期低了一点。”

北京另一大型银行交易员亦表示，五年和七年期品种需求尚可。而这两个品种，结果较预期走低的幅度较其它品种也要稍大一些。

此前市场对上述各期债利差预测均值各为-59bp、-13bp、6bp和19bp。

银行间SHIBOR基准浮息金融债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7年品种的报价分别为-52.90bp、-8.32bp、10.61bp及24.39bp(基点)；银行间固息政策性金融债到期收益率曲线（国开行） 显示，1/3/5/7年品种的报价分别为3.3152%、3.7776%、3.9410%及4.1165%。

上述增发债标的券的最新估值 、 、 、 收益率分别为3.3265%、3.7903%、3.9825%和4.1259%，按目前3.88%的利率基准，对应利差为-55.35bp、-8.97bp、10.25bp和24.59bp。

是次增发具体条款如下:

第14-17期第一次增发 ---------------------------------------------------

发行总量 一年不超过40亿元

三年和七年各为至多50亿元

五年不超过60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七年/浮息

利率基准 三个月Shibor

缴款日/起息日 5月9日/4月8日

分销期 5月8日-5月9日

上市日 一年期5月13日/其余品种5月15日

基本承销额 不设立

付息频率 每三个月

发行人增发权利 保留