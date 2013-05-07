更新版 1-新债招标：中国国开行SHIBOR增发浮息债利差基本符合预期，风险收益比尚好

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
* 首次增发Shibor基准浮息债，利差基本符合此前预测均值
* 相比固息债，Shibor基准浮息债风险收益比会更好一些
* 部分机构青睐，新债需求尚可 (新增交易员评论及更多细节)
路透北京5月7日 - 中国国家开发银行 周二首次增发Shibor基准的四期浮息债，利差基本符合此前预测均值，亦明显低于二级市场估值。市场人士表示，相比固息债，Shibor基准浮息债风险收益比会更好一些，获得部分机构的青睐，加之单期增发量不大，故显需求尚可。
业内人士稍早透露，国开行上午招标增发的一年、三年、五年和七年期Shibor基准浮息债，中标利差分别是-60.06个基点(bp)、-11.60bp、3.48bp和15.93bp，相应投标倍数3.17倍、1.86倍、2.27倍和2.73倍。
“结果说明（新债）需求还不错，这种债风险小，收益也还行，有人还是喜欢。”北京一国有银行交易员称，“不过需求也就那么些，发行量不大，结果也就比预期低了一点。”
北京另一大型银行交易员亦表示，五年和七年期品种需求尚可。而这两个品种，结果较预期走低的幅度较其它品种也要稍大一些。
此前市场对上述各期债利差预测均值各为-59bp、-13bp、6bp和19bp。
银行间SHIBOR基准浮息金融债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7年品种的报价分别为-52.90bp、-8.32bp、10.61bp及24.39bp(基点)；银行间固息政策性金融债到期收益率曲线（国开行） 显示，1/3/5/7年品种的报价分别为3.3152%、3.7776%、3.9410%及4.1165%。
上述增发债标的券的最新估值 、 、 、 收益率分别为3.3265%、3.7903%、3.9825%和4.1259%，按目前3.88%的利率基准，对应利差为-55.35bp、-8.97bp、10.25bp和24.59bp。
是次增发具体条款如下:
第14-17期第一次增发 ---------------------------------------------------
发行总量 一年不超过40亿元
三年和七年各为至多50亿元
五年不超过60亿元
期限/计息方式 一、三、五、七年/浮息
利率基准 三个月Shibor
缴款日/起息日 5月9日/4月8日
分销期 5月8日-5月9日
上市日 一年期5月13日/其余品种5月15日
基本承销额 不设立
付息频率 每三个月
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，