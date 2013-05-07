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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 11:38 BJT

东京美债：10年债收益率跌落三周高点，市场聚集本周新债标售

10年期公债 价格上涨4/32，收益率(殖利率)约为1.750%，较美国尾盘下跌1个基点，脱离周一触及的三周高位1.776%。

上周五就业数据好于预期，让交易商措手不及，在其他经济数据显示增长更加迟滞的情况下，多数交易商原预计就业市况景况低迷。

不过很多分析师认为经济增长仍然过低，投资者对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年减少或结束购债的预期降低，因通胀率也下降。

上周五数据公布后进行的一项路透调查显示，美国11家初级交易商预计，美联储购债将持续到2014年，只有四家预计该计划今年结束。

巴克莱资本分析师Shinichiro Kadota称，本周公债标售结束后10年期公债收益率或下跌。

“当公债标售过后，公债收益率可能再次下跌，因数据显示经济状况恶化的机率似乎较高，”Kadota称。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫；审校 张若琪)

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