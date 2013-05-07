东京美债：10年债收益率跌落三周高点，市场聚集本周新债标售

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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10年期公债 价格上涨4/32，收益率(殖利率)约为1.750%，较美国尾盘下跌1个基点，脱离周一触及的三周高位1.776%。
上周五就业数据好于预期，让交易商措手不及，在其他经济数据显示增长更加迟滞的情况下，多数交易商原预计就业市况景况低迷。
不过很多分析师认为经济增长仍然过低，投资者对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年减少或结束购债的预期降低，因通胀率也下降。
上周五数据公布后进行的一项路透调查显示，美国11家初级交易商预计，美联储购债将持续到2014年，只有四家预计该计划今年结束。
巴克莱资本分析师Shinichiro Kadota称，本周公债标售结束后10年期公债收益率或下跌。
“当公债标售过后，公债收益率可能再次下跌，因数据显示经济状况恶化的机率似乎较高，”Kadota称。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫；审校 张若琪)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，