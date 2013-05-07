中国货币市场：宽资金推低隔夜回购利率，央行正回购放量并未施压

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京5月7日 - 中国银行间市场周二资金供大于求，推动隔夜回购加权利率 下行逾40个基点（bp）。交易人士指出，今日央行公开市场正回购规模创春节后新高，但受惠于到期资金可观，所以抽水效应完全无碍流动性宽裕态势。
他们并表示，下周中段市场资金或因个别税种的财税上缴较当前存在趋紧压力，但是预计该因素影响持续时间不会过长，机构对未来资金面的预期仍稳定。
“需求明显没有昨天那么旺盛，借钱比较好借的到，资金是很宽松的状态...今天有一个1,100亿的央票到期还有之前的正回购到期，这550亿(正回购)就无关痛痒啦，影响完全被消化了。”华中一银行交易员说。
本周以来中国银行间市场流动性恢复宽松，加之央票到期逾千亿元人民币，中国央行公开市场周二正回购操作规模趁势放量至550亿元人民币，达重启正回购后单次高位，中标利率则继续持平。据路透统计显示，周二公开市场将分别有300亿元正回购和1,100亿元央票到期。
上海一银行交易员表示，下周三是个别税种的财税上缴截止日，预计届时资金将受影响趋紧，不过参考4月情况，场内机构料提前有所准备，所以紧张持续的时间应该不会像上一次持续的那么长。
上述华中某银行的交易员就此表示，预计在下周中之前，资金面料维持宽松且回购利率存在小幅下行空间，且从当前长期限质押式回购品种的利率波动区间较小分析，机构对后市都是不担忧的。
4月中下旬，因财政存款上缴高峰与月末因素叠加，银行间市场资金紧张局势一度难现和缓，主要回购利率 一路上行，其中七天期品种加权利率曾升至约5%的高位。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购
其中:隔夜 2.3643 2.789 -42.47
七天 3.1809 3.1982 -1.73
14天 3.1537 3.0665 +8.72 上交所债券回购
其中:一天 3.0400 2.2350 +80.50
七天 3.1850 3.0900 +9.50
14天 3.1600 3.1000 +6.00 回购定盘利率
其中:隔夜 2.3600 2.7800 -42.00
七天 3.1780 3.2166 -3.86
14天 3.1700 3.0600 +11.00 shibor
其中:隔夜 2.3600 2.7800 -42.00
七天 3.1760 3.2210 -4.50
三个月 3.8808 3.8810 -0.02 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 康熙泽; 审校 林高丽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，