版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 11:57 BJT

日本股市：日经指数早盘跳涨，升破14,000点

路透东京5月7日 - 日本股市日经指数周二跳涨2.8%，突破14,000点，为2008年6月以来首见，市场人士在长假结束后赶进度，上周公布的美国就业数据强近，缓解了对于这个日本主要出口市场体质的忧虑。

日经指数 早盘上涨389.22点，至14,083.26点，周五和周一均因假期休市。周二涨势让日经指数升破13,988点，该水准为2007年2月至2008年10月跌势的61.8%回档位。

一外商银行的资深交易员称，其买单为卖单的2.5倍。

“国内帐户有不俗的买单，”他称。“我想老练的国内投资人会在15,000点附近抛售。他们不会卖在现在的水准。市场还会继续涨。”

东证股价指数 上涨2.6%至1,183.60点，成交量为过去90个交易日全日均量的49%。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐