日本股市：日经指数早盘跳涨，升破14,000点

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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路透东京5月7日 - 日本股市日经指数周二跳涨2.8%，突破14,000点，为2008年6月以来首见，市场人士在长假结束后赶进度，上周公布的美国就业数据强近，缓解了对于这个日本主要出口市场体质的忧虑。
日经指数 早盘上涨389.22点，至14,083.26点，周五和周一均因假期休市。周二涨势让日经指数升破13,988点，该水准为2007年2月至2008年10月跌势的61.8%回档位。
一外商银行的资深交易员称，其买单为卖单的2.5倍。
“国内帐户有不俗的买单，”他称。“我想老练的国内投资人会在15,000点附近抛售。他们不会卖在现在的水准。市场还会继续涨。”
东证股价指数 上涨2.6%至1,183.60点，成交量为过去90个交易日全日均量的49%。(完)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，