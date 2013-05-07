台湾债市：五年热券殖利率陷入十字路口，美经济情势改善影响或递减

* 五年主流券殖利率徘徊当前区间

* 买卖盘力道不相上下，待消息面再确认方向

* 五年指标券明日估在0.88%附近交易

路透台北5月7日 - 台湾五年公债102/2殖利率 周二陷入胶着，交易商买卖盘力道不相上下，殖利率持于0.88%附近未能有大幅波动。市场认为，若近期本地及国际没有进一步消息面指出方向，该券或在当前水准横盘整理，但不能小看资金行情的后续力道。

交易商指出，五年主流券已连续两天持于0.88%附近，如果美债这几天没有意外发展，此前反应非农数据对台债的影响性将递减。而回归到本地因素，交易员认为首先将确认盘后台湾4月进出口数据，如果数据不如市场预期，或重新考验在利率低档附近，多头是否有勇气再发动一波攻势。

〞出口要多好是没门儿，最终还是要考虑短率是否下滑。〞一位证券商交易员说。

市场交易人士指出，虽然央行短期调整名目利率往下的机会不大，但央行存单冲销力道未能增大，已令多个市场的短率承压。今日盘中台币换利交易(IRS)各天期报价在去年底附近的低档徘徊，五年期IRS 报价在1%附近游走，一年期 报价则紧贴近期五年公债交易水位0.88%附近，都形成不少压力。

路透调查显示，台湾4月出口成长同比增速料将从3月的3.3%放缓至1.35%，显示其最大市场中国的需求仍疲弱。 参看台湾总经数据预估请点选

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 102/2 +0.30 0.8820 0.8741-0.8843 154.5

10 102/6 +0.11 1.1861 1.1825-1.1910 18.5

虽然市场理解台湾外部环境对多头形成支撑，但交易员认为殖利率过低及3月大弹的经验仍使得交易商不愿成为发动攻击的领头羊，谨慎心态仍浓。

〞(殖利率)抓下去是需要很大勇气，〞一名外资银行交易员说。

而10年券102/6近日与五年券亦步亦趋，流动性较差也使得该券交易风险增高，交易商不愿在10年券上过份押注，特别是盘末该券借券利率出现0.1%的近来超低利率，显示借券已有一定难度，也打压空头的承作意愿。市场将静待6月初该券增额发行开始发行前交易后，或才有机会转趋热络。

另名证券商交易员则认为，谨慎心态使得交易商逐步修正部位，五年券仍面临消化获利了结卖压的上弹风险，不过即使殖利率向上修正，料速度也会十分缓慢，或以一个基点后再跟一个基点的方式上扬，而若测试不过，则又面临交易商宁可反向操作、加速盘面变化的压力。

本周其他交易日主要数据与国际事件包括：今日稍晚台湾公布出口数据、德国工业订单，周三德国工业生产，周四美国一周初请失业金人数、英国央行利率决策及量化宽松规模，周五美国联邦预算及德国进出口数据。(完)

年期 期别 收盘价

30 102/5 没有成交

20 102/3 没有成交

15 102/1 没有成交

10 102/6 1.1861

5 102/2 0.8820