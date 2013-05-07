台湾债市：指标公债持券集中度变化表

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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路透台北5月7日 - 根据台湾柜台买卖中心周二资料，上交易日交割后指标公债持券集中度如下： 发行年期 债券代号 C3 C5 C10 5年 34% 46% 66% 上日交割后 34% 45% 64% 注： 1. C3： 该期公债持券前 3 大合计。 2. C5： 该期公债持券前 5 大合计。 3. C10：该期公债持券前 10 大合计。 4. 统计资料来源：债券自营商及五大保险公司（国泰人寿、新光人寿、南山人寿、台湾人寿、富邦人 寿） 此资料系清算银行上日的帐簿登记余额，包含公债买卖断和附条件交易，未含已买入/卖出未交割数。（ 完） (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，