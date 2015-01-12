更新版 1-路透专访：中华邮政缓步提高海外投资比，新标的纳入ETF--董事长

(新增更多评论)

* 海外投资比重今年底有机会提高至约11.6%

* 海外新增投资标的包括房地产、ETF

* 仍会积极参与台湾国际债券市场

记者 林妙容/吴贞瑢

路透台北1月12日 - 在台湾拥有最大可运用资产的中华邮政周一表示，将缓步及稳健地推高海外投资部位及比重，但由于资金净流入仍快，对该公司于本地市场的布局短期影响将不大。

中华邮政董事长翁文祺在接受路透专访时指出，将缓缓并稳健提高海外投资比重，主要是现阶段海外投资收益高于国内收益，并同时检讨海外的资产部位配置。

他指出，将于今年4月向主管机关提出申请，将寿险资金可投资海外比重上限由原来的40%提高至45%，若获准，可投资海外部位将新增约350亿台币，推估今年底海外总投资部位将从目前的6,900亿台币提高至7,200亿，整体海外投资比将从11%提高至约11.5-11.6%。

〞在可预见的将来，海外部位不管是比重或绝对金额，还是会增加。〞他说。

他指出，2014年邮局存户净增存款就达3,300亿台币，台湾市场过小，难以完全符合中华邮政投资需求，仍应适度提高海外投资。

〞我有这么多的水，但澡缸这么小。〞他说。

曾在财政部及金管会担任公职，并在民间银行任职的翁文祺，自去年接任中华邮政董事长后，对海外投资多所着墨。对于目前中华邮政仅有4亿美元投入海外股票市场，其他均投资在固定收益产品，他表示公司目前均处在动态检讨中，未来对股票投资及授权代操的海外机构均有可能增加。

〞fixed income(固定收益)和equalities(股票)要怎么重新分配，都持续在检讨。〞他说。

翁文祺并说，希望每年能找专业团队定期造访伦敦、纽约等金融重镇，今年可望新增新加坡的访问行程，让中华邮政对海外金融市场的了解更上一层楼，同时做为拥有大额资产的买方机构投资人，提升中华邮政在海外卖方市场的能见度。

**新投资项目锁定房地产及ETF**

担任过驻印度大使的他，也指出中华邮政正在日本寻求好的商办标的，希望在海外建立稳定的租金收入，并成为在其他国家投入房地产市场的指标个案，逐步建立中华邮政在海外房地产市场的经验。

不仅在海外投入房地产市场，翁文祺也提到将持续活化邮局在台湾的资产。包括目前在台北已将部分使用率较低的建筑改建后引入饭店进驻，同样模式未来将同步在台中、高雄等地复制。

中华邮政资金运用处处长潘裕帼补充说明，该公司海外投资未来还将拓展新的投资标的及增加新兴市场配置比重。其中包括透过指数股票型基金(ETF)投资不动产、基础建设、原物料等，例如近期备受瞩目的美国页岩油相关能源基础建设。

她并指出，投资ETF主要考量个股投资风险较高，ETF因与追踪指数走势相近，较易掌握趋势变化。

中华邮政目前投资新兴市场的比重占整体国外投资比例仅约1.9%，包括韩国、马来西亚等国家，潘裕帼指未来将依各国经济情势、汇率走势等因素，逐步酌量增加。

**国际债发行量仍不足**

相对中华邮政过去在海外投资的保守态度，55岁的翁文祺上任后则展现积极度。但他强调速度不会太快，且内部风控成熟而缜密。

他同时表示，由于民众对邮局的信任度高，资金净流入以一天约10亿台币的速度成长，即使缓步增加海外投资，仍不影响中华邮政在台湾的投资布局，因可运用资金仍高。

〞我们还是会支持宝岛债，但是它的发行量还是不够多。〞翁文祺说。

潘裕帼则指出，台湾国际债券发行量仍较海外债市发行量低，对中华邮政的分散布局助益不大，但因投资国际债可不计入寿险国外投资额度，还是会积极参与国际债市场，以获取稳健收益。

她并提到，由于国内寿险对台湾的国际债十分青睐，导致发行利率下行，中华邮政要找到合适的标的并不容易。

至于规划已久的人民币存款业务，翁文祺表示将由主管机关确定开办时间，目前并没有上路的时间表。

中华邮政为100%政府持股的国营事业，此前虽数度有民营化计划，但此后均遭搁置。翁文祺表示未来数年中华邮政民营化的可能性均不高。

中华邮政目前可运用资产约达6.2兆(万亿)台币，其中储户存款达约5.4兆，寿险资金则有7千多亿台币。该公司目前的海外资产配置约占总资产的11%，其中九成以上均投入固定收益市场。