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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 16:57 BJT

台湾债市：102/2期五年公债中，证券业卖超11.5亿台币

路透台北5月7日 - 台湾柜台买卖中心周二公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/2
 交易资料如下：（单位：亿台币） 

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       31.00       20.50      +10.50
     票券业        1.00        0.00       +1.00
     证券业        2.00       13.50      -11.50

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