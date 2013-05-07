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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 12:05 BJT

澳洲个股：力拓料将持续推进铁矿石增产计划

路透悉尼/墨尔本5月7日 - 全球第二大铁矿石产商--力拓 预计将继续推动旗下澳洲矿场产量在2015年之前提高25%的计划，尽管在大宗商品繁荣景气降温之际，公司正面临减慢支出及保留现金的压力。

尽管多项预测称未来将出现全球性供给过剩，但力拓执行长沃尔什(Sam Walsh)预料将在周四年度股东大会上向股东宣示，力拓正在全力推动每年产量提高7,000万吨计划，到2015年时产量将增至3.6亿吨。

这项计划意味着，未来几年将有一大批新增的铁矿石供应进入全球市场，这将加剧供给增加可能不利价格回升的疑虑。

力拓董事会预计要到今年稍晚才会对扩张计划做出决定；这项计划估计将花费高达50亿美元。

一些分析师预测，如果力拓及其他矿商完成扩张计划，到2015年时，供应过剩数量将高达1.20亿吨。(完) (编译 蔡美珍; 审校 于春红)

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