澳洲个股：力拓料将持续推进铁矿石增产计划

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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路透悉尼/墨尔本5月7日 - 全球第二大铁矿石产商--力拓 预计将继续推动旗下澳洲矿场产量在2015年之前提高25%的计划，尽管在大宗商品繁荣景气降温之际，公司正面临减慢支出及保留现金的压力。
尽管多项预测称未来将出现全球性供给过剩，但力拓执行长沃尔什(Sam Walsh)预料将在周四年度股东大会上向股东宣示，力拓正在全力推动每年产量提高7,000万吨计划，到2015年时产量将增至3.6亿吨。
这项计划意味着，未来几年将有一大批新增的铁矿石供应进入全球市场，这将加剧供给增加可能不利价格回升的疑虑。
力拓董事会预计要到今年稍晚才会对扩张计划做出决定；这项计划估计将花费高达50亿美元。
一些分析师预测，如果力拓及其他矿商完成扩张计划，到2015年时，供应过剩数量将高达1.20亿吨。(完) (编译 蔡美珍; 审校 于春红)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，