中国个股：宝钢股份下调6月份主要钢材售价，为9个月来首次下调

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
路透上海5月9日 - 中国最大钢厂之一的宝钢股份 周四宣布,下调主要钢材产品6月份售价，其中热轧和冷轧分别在5月基础上每吨下调180元人民币和150元，这是宝钢9个月来首次下调主要钢材售价。
据东方钢铁在线网站刊登的宝钢通知，6月份宝钢酸洗产品下调100元/吨，镀铝锌和无取向电工钢均下调150元/吨。而热镀锌和取向电工钢保持售价不变。(完)
欲了解详情，可点选东方钢铁在线网站（here） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
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路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。