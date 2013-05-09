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货币新闻 | 2013年 5月 9日 星期四 10:01 BJT

中国个股：宝钢股份下调6月份主要钢材售价，为9个月来首次下调

路透上海5月9日 - 中国最大钢厂之一的宝钢股份 周四宣布,下调主要钢材产品6月份售价，其中热轧和冷轧分别在5月基础上每吨下调180元人民币和150元，这是宝钢9个月来首次下调主要钢材售价。

据东方钢铁在线网站刊登的宝钢通知，6月份宝钢酸洗产品下调100元/吨，镀铝锌和无取向电工钢均下调150元/吨。而热镀锌和取向电工钢保持售价不变。(完)

欲了解详情，可点选东方钢铁在线网站（here） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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