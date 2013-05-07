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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 12:22 BJT

中国债市动态：现券收益率稳中略降，利率债调整后配置需求浮现

路透上海5月7日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率止升回稳，部分中长期利率债收益率还略有下滑。在昨天出现明显调整后，机构对利率债的配置需求浮现。

市场人士认为，经济仍维持弱复苏格局，货币政策短期亦缺乏调控空间，债市仍不具备大涨大跌的条件，震荡格局料将持续下去。

北京一银行交易员称，“买盘还行，7-10年国债大概比昨天下了一个(基)点，小(银)行投资盘收中长的，基金收短的。”

此外国开行稍早招标的四期Shibor浮息债整体认购情况不错，亦显示当前机构配置需求仍在。

国家开发银行 稍早招标增发的一年、三年、五年和七年期Shibor基准浮息债，中标利差分别是-60.06个基点(bp)、-11.60bp、3.48bp和15.93bp，相应投标倍数3.17倍、1.86倍、2.27倍和2.73倍。

剩余期限约9.8年的固息国债130005券最新成交 在3.43%，上日尾盘为3.4350%。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)

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