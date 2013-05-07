中国贵金属：上海金交所4月黄金出库量同比增逾三倍，实物金需求高涨

路透北京5月7日 - 全球最大的场内现货黄金交易所--上海黄金交易所周二表示，今年4月该交易所黄金出库量同比增长逾300%，印证了近期金价下跌之际国内抢金热潮高涨。

上海金交所交易部总经理石岩峰在中国黄金市场发展趋势研讨会上称，今年4月该交易所的黄金出库量在300吨左右，而去年全年的黄金出库量则约为1,200吨。

上海金交所现货交易交割细则显示，出库是指会员到指定仓库提取相应实物。黄金出库量的大增，从一个侧面印证了市场对实物金的需求高涨。

黄金交易商--经易金业此前发布的年度统计显示，2012年供应量为2,847吨，较2011年上升不足1%。

针对近期国内黄金热销的态势，石岩峰回应称，要衡量市场所谓的“中国大妈抢金热潮”对国际金市的影响有多大，除了看金价瞬间的起伏，还要看其持久性。

他表示，中国黄金市场近年来虽然发展很快，但仍是国际金市的一个影子市场，主要由于中国在黄金进出口方面仍实行管制，以及人民币还没有国际化。

“这两个因素导致我们的金价一直是跟着国外走。所以在具体表现上，就是价格弹性比国际上小，”他称，“在国际金融市场里，影子市场的力量再大也不会撼动大市场的走势。”

中国黄金协会副会长兼秘书长张炳南在同一场合表示，黄金抢购热的背后，是全球对于黄金在保护资产安全方面的认识越来越深刻。