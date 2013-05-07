台湾已公布经济指标--2013/5/8

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 3月 -3.28% -11.61% r 5/23 -- 季调失业率 3月 4.18% 4.16% 5/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 1.04% +1.37% r 6/5 -- 外汇存底(亿美元) 4月底 4,051.9 4,018.9 6/5 -- *商品出口(y/y) 4月 -1.9% +3.3% 6/7 -- *商品进口(y/y) 4月 -8.2% +0.2% 6/7 -- M2货币总计数(y/y) 3月 +3.78 +3.53% 5/24 -- 外销订单(y/y) 3月 -6.6% -14.5% 5/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第四季 +159.6 +118.9 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 +35.8 +37.0 5/20 -- 国内生产总值(GDP) 第一季概估 +1.54% +3.72% -- -- 值 重贴现率(%) 3月28日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，