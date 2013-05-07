香港社会：政府称高铁香港段如期建成及不超支目标“可以达到”

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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路透香港5月7日 - 对于有本地报章报导指香港高铁工程出现延误及可能超支，运输及房屋局局长张炳良周二表示，至目前为止按照港铁公司 提供的评估，高铁如期建成和建造成本不超出预算这些目标是“可以达到的”。
香港苹果日报今天报导，该报获得机密文件显示，造价达669亿港元的香港高铁项目工程出现严重延误，按现时进度，承建商估计延误最少一年；至今铁路工程已较合约价值超支12%，达44亿港元，更可能面临数以十亿元计巨额索偿。
张炳良在出席一项活动后表示，运输及房屋局一直以来以高铁能够如期建成，以及开支方面建造成本不超出预算作为很重要的目标。
“至目前为止，按照港铁公司给我们的评估，这些目标是可以达到的。”他说。
在争议声不断下，立法会于2010年1月通过拨款669亿港元兴建广深港高速铁路香港段后，工程随即展开。高铁香港段全长约26公里，由西九龙直达港深边境，连接国家高速铁路网。按照项目时间表，高铁香港段将于2015年通车。
据苹果日报报导，目前高铁香港段项目已超支44亿港元，原来为铁路工程预留的50亿港元的应急费用已所余不多。一旦工程延误，更可能出现巨额索偿。
对于报导指项目超支44亿港元，张炳良回应说，“我们从港铁公司方面没有收到这样的情况。”但他没有具体说明港铁公司是于何时提供有关资料，只表示，港铁公司定期有提交资料给政府，所以政府所得到的资料是最新的。(完) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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