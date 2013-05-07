香港社会：政府称高铁香港段如期建成及不超支目标“可以达到”

路透香港5月7日 - 对于有本地报章报导指香港高铁工程出现延误及可能超支，运输及房屋局局长张炳良周二表示，至目前为止按照港铁公司 提供的评估，高铁如期建成和建造成本不超出预算这些目标是“可以达到的”。

香港苹果日报今天报导，该报获得机密文件显示，造价达669亿港元的香港高铁项目工程出现严重延误，按现时进度，承建商估计延误最少一年；至今铁路工程已较合约价值超支12%，达44亿港元，更可能面临数以十亿元计巨额索偿。

张炳良在出席一项活动后表示，运输及房屋局一直以来以高铁能够如期建成，以及开支方面建造成本不超出预算作为很重要的目标。

“至目前为止，按照港铁公司给我们的评估，这些目标是可以达到的。”他说。

在争议声不断下，立法会于2010年1月通过拨款669亿港元兴建广深港高速铁路香港段后，工程随即展开。高铁香港段全长约26公里，由西九龙直达港深边境，连接国家高速铁路网。按照项目时间表，高铁香港段将于2015年通车。

据苹果日报报导，目前高铁香港段项目已超支44亿港元，原来为铁路工程预留的50亿港元的应急费用已所余不多。一旦工程延误，更可能出现巨额索偿。