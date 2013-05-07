国际油市：布兰特原油因获利卖盘而重新跌向105美元，但供应担忧限制跌幅

欧洲已公布经济指标--2017/3/29
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
对美国商业原油库存进一步增加的预期，也令油价承压。
周一公布的路透初步调查结果显示，美国上周商业原油库存料增加180万桶，馏分油库存料增加60万桶，汽油库存则料增加40万桶。
路透技术分析师王涛称，布兰特原油料在每桶105.50美元附近筑顶，随后会有大幅修正。美国原油预期将重测支撑位94.65。
Emori称，布兰特原油料在100美元寻获坚强支撑，美国原油期货的支撑位在90美元。Emori表示油价跌破支撑的可能性不大，因很多产油国和石油出口国需要油价保持坚挺以支撑年度预算。(完)
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产油国官方售价英文原文
(编译 隋芬孙茉莉; 审校 徐文焰)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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Reuters3月29日 - 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不 做进一步报导。