国际油市：布兰特原油因获利卖盘而重新跌向105美元，但供应担忧限制跌幅

对美国商业原油库存进一步增加的预期，也令油价承压。

周一公布的路透初步调查结果显示，美国上周商业原油库存料增加180万桶，馏分油库存料增加60万桶，汽油库存则料增加40万桶。

路透技术分析师王涛称，布兰特原油料在每桶105.50美元附近筑顶，随后会有大幅修正。美国原油预期将重测支撑位94.65。

Emori称，布兰特原油料在100美元寻获坚强支撑，美国原油期货的支撑位在90美元。Emori表示油价跌破支撑的可能性不大，因很多产油国和石油出口国需要油价保持坚挺以支撑年度预算。(完)

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