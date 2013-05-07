中国汇市：人民币早盘随中间价走高，后市升值趋势难改

* 中间价再次趋近6.20整数关口

* 人民币跟随走升,交投活络

* 外管局新规激活购汇,但并未打击总体结汇力量

路透北京5月7日 - 人民币兑美元即期 周二早盘跟随中间价走升,交投活络，汇价波动较大。交易员认为，虽然在外管局新规下，购汇力量被激活，但在结汇方面,除打击企业虚报的货物量的结汇外，对企业总的结汇的积极性影响并不大。

他们认为,受中国经济基本面以及人民币国际化政策的支撑，人民币后市仍将走强。

“受外管局新规影响，今天早盘购汇力量依旧较强。但新规对客盘结汇总的影响并不大，企业该结汇的还是结汇，只不过企业虚报的货物量的结汇会减少。”上述交易员说。

该交易员并称，最近人民币跟随着离岸走的趋势较明显。今天早盘离岸人民币即期 人民币一度走升100多个点子，在岸人民币紧随其后走升。

中间价今日连续第二日走高,并再度趋近6.20关口。上海一外资行交易员分析认为，昨天外管局出台新规抑制人民币升势，缓和了之前人民币单边升值的态势，而今天央行又继续推高中间价，这有利于人民币形成双边波动预期。

他因此推断，人民币交易区间扩大，应该就在近期，央行对此已经做好了准备。

北京时间12:14，人民币兑美元即期报6.1579元，上日收报6.1667元。今日人民币兑美元中间价 为6.2083元，上日中间价为6.2114元。

对于国务院昨晚提出的稳步推出利率汇率市场化改革措施以及人民币资本项目可兑换的操作方案，业内人士认为,目前对外汇市场的影响并不大。

中国建设银行外汇专家赵庆明认为，一些基础制度如个人、家庭财产登记制等等都未建立，实现人民币资本可兑换的道路依然很漫长。

中国国务院周一晚提出要稳步推出利率汇率市场化改革措施，以及人民币资本项目可兑换的操作方案。[ID: nL3T0DN1RS]

东京汇市，欧元周二难以获得动能，此前欧洲央行总裁重申准备好采取更多行动，而澳元则呈守势，空头押注澳洲央行今日稍后将宣布降息。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2330/50，上日尾盘为6.2395。

北京时间12:19，D2离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1618/30元，上一交易日尾盘报6.1738元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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