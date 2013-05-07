版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 12:50 BJT

中国新债: 申银万国证券周五将招标发行20亿元短期融资券，期限三个月

路透北京5月7日 - 中国申银万国证券股份有限公司周二公告称，将于周五(10日)在银行间债市招标发行2
0亿元人民币短期融资券，期限三个月(90天)。
    
    具体条款如下:
    
发行人    注册金额   拟发规模   期限     发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
          (亿元)    (亿元)    (月)                                   (缴款日)    
======================================================================================== 
申银万国证券  72       20       3     5/10招标    工商银行     AAA       5/13      5/14 
                                               农业银行等 
========================================================================================(完)

  参看详情,请点选上海债券信息网(here)

 (发稿 曹巍浩；审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐