《Saft专栏》卡尼和英国经济的漫长等待

英国以保守党为首的执政联盟仍坚守减赤计划，但国际货币基金(IMF)已直言批评，使其货币政策受到更多压力。

“现在我们的希望，要么指望我们的最大贸易伙伴欧元区出现明显或者快速的复苏(而这样的方向看来不是正确的)，要么就是仰赖货币政策，”英国基金经理人Jim Leaviss在致客户的研究报告中说。

“换言之，政府是否把全部的希望都押注在卡尼将有不同于以往的新作为、还是更加扩大英国央行曾经施行过的措施？如果是这样，我们可能都会大失所望。”

**操作空间狭小**

诚然，英国央行已采取行动刺激成长，尤其是在4月时延长贷款融资计画(FLS)期限及扩大适用范围。

英国通胀率非但已有三年多的时间超出央行的2%目标--目前为2.8%，投资人更要求10年期通膨保值债券(TIPS)收益率(殖利率)得达3.1%以补偿他们预期中的通胀水准。

这使得卡尼落实所谓前瞻指引(forward guidance)的空间非常小。他在加拿大央行总裁任内运用此一手法，让投资人对低利政策持续的时间有所预期，以试图影响市场价格走势。但前风险在于前瞻指引可能难以推动，同时也会损及外界对于央行承诺对抗通胀的信心。

开启货币战争新战线也不是个好选择，不论对于英国或英国央行皆然。从其他主要央行诉诸宽松货币政策的意志来看，别人的火力更加强大。此外，英国以消费为导向的经济，将会受英镑贬值导致进口物价上升的拖累，即便利好于出口也是弊多于利。

所以，卡尼肯定会面临相当棘手的局面。外界期望高但士气低，而全球经济又受欧洲、中国疲软的影响，这些因素都不必然会朝有利于英国的方向发展。

卡尼就任后，恐怕难逃“有所作为”的高度压力，特别是来自那些信奉央行伟人理论的人。