《Saft专栏》卡尼和英国经济的漫长等待

澳洲股市：收在两年新高，油价上涨推高能源类股
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
英国以保守党为首的执政联盟仍坚守减赤计划，但国际货币基金(IMF)已直言批评，使其货币政策受到更多压力。
“现在我们的希望，要么指望我们的最大贸易伙伴欧元区出现明显或者快速的复苏(而这样的方向看来不是正确的)，要么就是仰赖货币政策，”英国基金经理人Jim Leaviss在致客户的研究报告中说。
“换言之，政府是否把全部的希望都押注在卡尼将有不同于以往的新作为、还是更加扩大英国央行曾经施行过的措施？如果是这样，我们可能都会大失所望。”
**操作空间狭小**
诚然，英国央行已采取行动刺激成长，尤其是在4月时延长贷款融资计画(FLS)期限及扩大适用范围。
英国通胀率非但已有三年多的时间超出央行的2%目标--目前为2.8%，投资人更要求10年期通膨保值债券(TIPS)收益率(殖利率)得达3.1%以补偿他们预期中的通胀水准。
这使得卡尼落实所谓前瞻指引(forward guidance)的空间非常小。他在加拿大央行总裁任内运用此一手法，让投资人对低利政策持续的时间有所预期，以试图影响市场价格走势。但前风险在于前瞻指引可能难以推动，同时也会损及外界对于央行承诺对抗通胀的信心。
开启货币战争新战线也不是个好选择，不论对于英国或英国央行皆然。从其他主要央行诉诸宽松货币政策的意志来看，别人的火力更加强大。此外，英国以消费为导向的经济，将会受英镑贬值导致进口物价上升的拖累，即便利好于出口也是弊多于利。
所以，卡尼肯定会面临相当棘手的局面。外界期望高但士气低，而全球经济又受欧洲、中国疲软的影响，这些因素都不必然会朝有利于英国的方向发展。
卡尼就任后，恐怕难逃“有所作为”的高度压力，特别是来自那些信奉央行伟人理论的人。
到头来，卡尼可能怀念起他到英国央行之前的日子。(完) (译文审校 张明钧)
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
路透东京4月11日 - 日本公债价格周二小涨，因围绕朝鲜(北韩)和叙利亚的地缘政治紧张形势加剧，加上法国总统大选不确定再起，促使资金涌入避险的债券。 日本10年期公债收益率(殖利率) 降至0.040%，为1月中以来最低水准，较上日收盘跌0.5个基点。 20年期公债收益率 跌1个基点至0.610%，为1月底以来最低；五年期公债收益率 跌0.5个基点至负0.160%，追平今年以来低位。 随着美国一海军打击群前往朝鲜半岛附近的西太平洋海域以展示军力，地缘政治担忧加剧，导致全球债券收益率下跌。之前美国对叙利亚一个空军基地发动了导弹袭击。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。 在法国，民调显示左翼阵线候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)支持率大涨，令该国大选形势更加复杂，这导致法国公债和可比德债的收益率之差扩大。 指标10年期日本公债期货
路透台北4月11日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超4.47亿台币 ，连四个交易日卖超共计64.31亿台币；上交易日修正后为卖超11.71亿台币。 三大法人今日合计卖超20.14亿台币，上交易日修正后为卖超8.27亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/11 -4.47 -20.14 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +50.33 +52.13 2017 3月 +703.58r +630.09r