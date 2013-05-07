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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 12:55 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元在澳洲央行降息后上扬

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* 欧元/澳元在澳洲央行宣布降息25基点后上扬70个点子

* 澳洲央行宣布利率决议前，市场认为降息和维持利率不变的机率均为50%

* 央行声明称，澳洲经济增长低于趋势水准，澳元汇率过高

* 欧元/澳元的下一道重要阻力位在2月1日所及高点1.319

* 1.30关口前的次要阻力位为78.6%费波纳奇回档位1.2985(完)

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