台湾经济指标预测--5月8日至6月7日

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 5月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/20 1610 经常帐 第一季 -- 顺差159.6亿美元 5/20 1600 外销订单 4月 -- -6.6%(年变动率) 5/22 1600 季调失业率 4月 -- 4.18% 5/23 1600 工业生产 4月 -- -3.28% 5/24 1610 M2年增率 4月 -- +3.78% * 6月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/5 0830 消费者物价 5月 -- +1.04%(年变动率) 指数(CPI) 6/5 1610 外汇存底 5月底 -- 4,051.94亿美元 6/7 1600 出口 5月 -- -1.9%(年变动率) -- -- 重贴现率 第二季 1.875% 1.875% -- -- GDP年增率 第一季统计 -- +1.54%(概估值) 值 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，