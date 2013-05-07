中国汇市：汤森路透终端Eikon5月起提供中国银行间外汇市场实时行情

路透北京5月7日 - 全球领先的专业信息服务提供商--汤森路透 周二宣布，自5月起，将通过其金融市场旗舰终端“汤森路透Eikon”，为在岸及离岸人民币投资者提供中国境内银行间外汇市场实时价格行情。

新闻稿指出，从本月开始，金融专业人士能够方便地追踪当前的人民币外汇市场，从中国外汇交易中心(CFETS)处获取实时逐笔外汇数据、交易量数据以及市场报价商内容。

“提供中国银行间实时外汇数据是一系列针对汤森路透Eikon用户的产品升级行动之一，...目前，人民币正迅速成为主要国际货币之一，本次我们与中国外汇交易中心的合作能够为我们的客户带来巨大的竞争优势。”汤森路透中国区董事总经理马西姆说。

新闻稿称，这一信息能帮助外汇交易商、分析师和机构投资者理解精确到每秒的人民币汇率动向并及时作出交易与投资决策。这项业务的推出使投资者通过汤森路透Eikon相关界面，获取人民币外汇即期、远期及掉期价格、历史交易量以及外币对交易等数据信息。

此外，金融专业人士能通过该平台接触到中国最大、最具活力的汤森路透全球外汇社区，与全球最活跃的金融同行相连接。目前，两千多名外汇专业人士使用汤森路透的外汇多媒体论坛进行在线聊天，获取实时市场动态。

汤森路透Eikon系列桌面金融信息服务平台专为客户提供强大的新一代金融信息服务解决方案，帮助客户获取实时/历史数据，开展金融市场的各项交易，比如外汇、固定收益、商品能源、股票和金融衍生产品等。

汤森路透集团是全球领先的外汇市场流动性和工作流程解决方案供应商。去年，公司完成收购FXall，既进一步加强了汤森路透在外汇市场的影响力，也促使其能为更多寻求抓住外汇alpha机遇的机构服务。2013年3月，汤森路透平台上的日均外汇即期交易量为1,310亿美元。(完)