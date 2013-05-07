《汇市简讯》澳洲央行指澳元汇率处于历史高档是降息原因之一

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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* 澳洲央行指称澳元处于历史高档，是今日降息的原因之一
* 澳洲央行并指经济增长低于趋势水平以及信贷增长放缓为降息的原因
* 澳洲央行降息的主要原因是需要矿业以外部门走强
* 澳元兑美元一度跌至1.0180的低位，之后寻获买盘支撑
* 海外基金此前作空澳元兑美元，以防澳洲降息
* 澳洲出口商亦在澳元一开始下跌时买入
* 若跌破1.0220支撑位，目标位则为3月4日趋势低位1.0116
* 鉴于风险偏好较强，澳元兑美元不及可能大幅跌破上述1.0220水准
* 澳元收益率相对较高，且AAA级的债信评级吸引各国央行，因此澳元仍具吸引力(完)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，