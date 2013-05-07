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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 13:03 BJT

《汇市简讯》澳洲央行指澳元汇率处于历史高档是降息原因之一

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* 澳洲央行指称澳元处于历史高档，是今日降息的原因之一

* 澳洲央行并指经济增长低于趋势水平以及信贷增长放缓为降息的原因

* 澳洲央行降息的主要原因是需要矿业以外部门走强

* 澳元兑美元一度跌至1.0180的低位，之后寻获买盘支撑

* 海外基金此前作空澳元兑美元，以防澳洲降息

* 澳洲出口商亦在澳元一开始下跌时买入

* 若跌破1.0220支撑位，目标位则为3月4日趋势低位1.0116

* 鉴于风险偏好较强，澳元兑美元不及可能大幅跌破上述1.0220水准

* 澳元收益率相对较高，且AAA级的债信评级吸引各国央行，因此澳元仍具吸引力(完)

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