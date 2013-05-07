印度和中国军队后撤，结束对峙

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里5月6日 - 印度外交部周一称，印度和中国结束在喜马拉雅高原上长达三周的对峙，同意将部队撤回到僵持开始前的位置。
双方周日晚些时候从达普桑盆地撤军，不清楚后撤了多远。双方都没有透露协议的细节。
“印度和中国政府同意恢复2013年4月15日以前实际控制线存在的状况。”印度外交部发言人Syed Akbaruddin在声明中称。
他并未详细阐述或提到中国军队是否已经后撤到了双方同意的距离，只是说举行了边境司令官会议，提出行动方式并确认安排。
周日一名印度军方官员对路透表示，印度军队最初后撤了一公里，但是他不清楚中国军队后撤了多远。
中国外交部周一在例行记者会上并未提到僵持已经解决，称中印双方从两国关系大局出发处理该事件。
“目前据我所知，两国有关部门之间的友好协商取得了积极进展。”中国外交部发言人华春莹说道。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
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