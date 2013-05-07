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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 13:14 BJT

《汇市简讯》澳元兑新西兰元创2009年10月以来新低，此前澳洲央行降息

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* 澳元兑新西兰元创2009年10月以来新低1.1960，因澳洲央行调降指标利率0.25个百分点

* 交叉盘汇率波动对新西兰元构成直接支撑，从澳洲央行公布决议前的0.8520美元升至目前的0.8500美元

* 随着海外市场作出回应，新西兰元可能与澳元同步遭到抛售

* 0.8480美元为3月至4月涨势的38.2%回档位，料构成初步支撑。(完)

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(编译 张明钧; 审校 张若琪)

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