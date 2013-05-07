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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 13:23 BJT

《汇市简讯》澳洲进一步降息的可能性料使澳元持续受压

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* 澳洲央行保留扩大宽松政策的可能性，应会使澳元持续受压

* 澳元可能在海外市场因修正反弹，填补缺口

* 支撑在3月4日低点1.0116，而0.9581升至1.0625走势的50%回档位在1.0100

* 跌破1.0100，将下探61.8%回档位0.9980。(完)

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