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货币新闻 | 2013年 5月 8日 星期三 09:43 BJT

中国公开市场：央行近一年半后重启央票申报需求，货币政策放松预期落空

路透上海5月8日 - 业内人士周三透露，在时隔近一年半后，中国人民银行公开市场首次重启央票申报需求，期限三个月；同时仍保留了28天期正回购这一回笼流动性的操作工具，近期一直报而未发的逆回购需求则引退。

业内人士认为，央票需求的重启，或意味着近期对中国宽松货币政策预期落空。

央行公开市场周二进行了550亿元的28天期正回购操作，中标利率持平于2.75%。 上周公开市场正回购操作量与到期量持平。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

2012年以来央行公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而春节后至今则仅进行了正回购操作，期限包括28天和91天。(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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